Atentado no Parlamento britânico deixa vários feridos

Um agressor foi baleado no lado de fora do Parlamento britânico por policiais armados, disse o líder da Câmara dos Comuns na quarta-feira, depois que altos estouros foram ouvidos e um fotógrafo da Reuters viu pelo menos uma dúzia de feridos em uma ponte próxima.

Um funcionário do Parlamento disse mais cedo que duas pessoas haviam sido baleadas fora do Parlamento e que o edifício estava fechado. A sessão da Câmara dos Comuns foi suspensa e os membros do Parlamento que estavam no local foram instruídos a permanecer lá.

A polícia disse que tinha sido chamada devido a um incidente na ponte de Westminster, oficiais estavam no local e isso estava sendo tratado como um incidentes com armas de fogo.

Um repórter da Reuters no interior do prédio disse que uma equipe médica estava tratando duas pessoas no perímetro do Parlamento.

A estação metrô de Westminster que fica perto do local foi fechada a pedido da polícia.

Fotos de um fotógrafo da Reuters mostravam duas pessoas deitadas na ponte Westminster, sangrando fortemente.