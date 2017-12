Washington – Catorze integrantes das forças de paz da ONU foram mortos e mais de 40 ficaram feridos em um ataque no leste da República Democrática do Congo nesta sexta-feira, disseram autoridades da Organização das Nações Unidas, falando sob a condição de anonimato.

Uma autoridade da ONU admitiu mais cedo que havia integrantes das forças de paz mortos ou feridos em “grande número” no ataque na província do Kivu do Norte, na noite de quinta-feira.