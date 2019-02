Ataque israelense mata 15 perto de mercado em Gaza

Gaza – Ataques israelenses perto de um mercado no leste da Faixa de Gaza mataram 15 palestinos nesta quarta-feira, informou o Ministério da Saúde do território.

Moradores disseram que ataques da artilharia israelense e o disparo de dois mísseis pela Força Aérea atingiram a área de Shejaia, nos arredores da Cidade de Gaza.

Ashraf al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, afirmou que 160 pessoas ficaram feridas. Uma porta-voz militar de Israel disse que estava checando a informação.

Noventa pessoas morreram no conflito no enclave nesta quarta-feira, de acordo com o ministério.