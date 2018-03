Ataque hacker contra governo alemão foi parte de campanha global

Berlim – Um poderoso ataque cibernético contra a rede de computadores do governo alemão foi parte de uma campanha global provavelmente realizada por um grupo de hackers russos conhecido como Snake (Cobra), disseram fontes a par do incidente nesta sexta-feira.

A Procuradoria-Geral alemã disse que iniciou investigação preliminar sobre uma possível ação de espionagem ligada ao incidente, que fontes de segurança disseram ter sido detectada em dezembro, mas que pode ter começado muito antes.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, refutou nesta sexta-feira a insinuação de que hackers russos estejam por trás do ataque cibernético.

“Notamos com pesar que qualquer ataque cibernético do mundo é associado com hackers russos, mas que todas as vezes elas (alegações) são feitas sem nenhuma prova tangível”, disse Peskov em teleconferência com repórteres.

Johannes Dimroth, porta-voz do Ministério do Interior alemão, afirmou que as autoridades “evitaram riscos graves imediatamente depois de saberem do ataque cibernético”, mas não disse se o ataque ainda está em curso.

Ele disse que a rede de computadores afetada IVBB é usada para troca de documentos classificados como “somente para uso do governo”, mas não altamente sigilosos.

A mídia da Alemanha noticiou que os ataques instalaram softwares prejudiciais em 17 computadores, incluindo um que pertence a uma autoridade do Ministério da Defesa que à época era subordinado ao Ministério das Relações Exteriores.