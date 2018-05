Ataque em mesquita na África do Sul deixa 1 morto e 2 feridos

Johanesburgo – Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas com gravidade na África do Sul em um ataque cometido nesta quinta-feira em uma mesquita na região de KwaZulu-Natal, no leste do país, e as autoridades estão à procura de três suspeitos, supostamente de nacionalidade egípcia.

O serviço de emergência IPSS Medical Rescue, que trabalha na região, confirmou em comunicado a morte de uma das vítimas por ferimentos de arma branca.

“Uma das três vítimas sucumbiu a seus ferimentos. As duas vítimas restantes estão em condição estável no hospital. Nossas condolências aos atingidos”, afirmou a IPSS Medical Rescue.

Segundo a companhia de segurança privada Reaction Unit South Africa, que recebeu as chamadas de emergência, o incidente ocorreu por volta de 14h30 locais (9h30 em Brasília) em uma mesquita da cidade de Verulam, situada ao norte da cidade litorânea de Durban.

Duas das vítimas foram degoladas e a outra apunhalada.

De acordo as testemunhas consultadas pela companhia de segurança, os agressores eram três homens supostamente egípcios armados com facas que, além disso, tentaram atear fogo ao edifício.

Os suspeitos usavam capuzes e fugiram em um automóvel branco sem placa.