Ataque em mesquita deixa mais de 150 mortos no Egito

Ao menos 155 pessoas morreram nesta sexta-feira em um ataque contra uma mesquita no norte do Sinai egípcio, segundo um balanço divulgado pelo jornal oficial Al-Ahram.

Também 75 pessoas ficaram feridas neste ataque, cometido por homens armados, que visaram os fieis durante a grande oração semanal, segundo a mesma fonte.

O atentado aconteceu no vilarejo de Bir al-Abed, a oeste de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte.

Os criminosos explodiram uma bomba antes de abrirem fogo contra as pessoas na mesquita, entre elas membros do exército.

A presidência decretou três dias de luto nacional.

Desde 2013 e a destituição pelas Forças Armadas do presidente islamita Mohamed Mursi, grupos jihadistas, incluindo o braço egípcio do Estado Islâmico (EI), atacam regularmente as forças de segurança egípcias no Sinai do Norte.

Muitos policiais e soldados, bem como civis, já morreram nesses ataques.