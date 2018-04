Ataque durante funeral deixa 10 mortos no Iraque

Bagdá- Pelo menos dez pessoas morreram nesta quinta-feira e 14 ficaram feridas em um ataque do Estado Islâmico (EI) durante um funeral de quatro pessoas assassinadas também por esse grupo jihadista na comarca de Al Shirqat (norte do Iraque), disse à Agência Efe um responsável administrativo da zona.

Este é o segundo ataque do EI em menos de quatro dias no Iraque, em um momento no qual o país se prepara para realizar as eleições, previstas para 12 de maio.

Al Shirqat foi libertada pelo Exército iraquiano em setembro de 2016, após dois anos de ocupação dos radicais, que chegaram a controlar grande parte do território iraquiano.

Após várias ofensivas das forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos EUA, o primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, anunciou em 9 de dezembro a derrota do EI em todo o país, depois que o Exército tomou o controle das últimas zonas em poder dos jihadistas na fronteira com a Síria.

No entanto, os jihadistas ainda mantêm resistência em vários pontos do Iraque e continuam cometendo ataques.