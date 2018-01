Ataque contra Exército do Afeganistão em Cabul mata 5 pessoas

Cabul – Pelo menos dois soldados afegãos e três insurgentes morreram e dez militares mais ficaram feridos em um ataque suicida realizado nesta segunda-feira contra as instalações de uma unidade do Exército afegão em Cabul, enquanto continua o tiroteio entre as forças de segurança e pelo menos outro agressor que ainda resiste.

“Por enquanto matamos três agressores, outro foi detido com vida pelas nossas valentes forças de segurança e (pelo menos) outro mais resiste ainda na área”, informou à Agência Efe o porta-voz do Ministério de Defesa, Dawlat Waziri.

O porta-voz afirmou, além disso, que dois soldados morreram e outros dez ficaram feridos no ataque que começou no começo da manhã contra as instalações de um batalhão do Exército situado perto da Academia Militar Marshal Fahim, no oeste de Cabul.

Waziri explicou que os insurgentes detonaram primeiro uma bomba, que não causou vítimas, e depois as forças de segurança afegãs conseeuiram encurralar os agressores em uma área das instalações militares da qual “não se podem movimentar”.

Nenhum grupo insurgente reivindicou até agora a autoria do ataque.