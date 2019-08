Ataque com faca em estação de metrô deixa 1 morto na França

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um ataque cometido neste sábado (31) por duas pessoas armadas com facas em uma estação de metrô de Villeurbanne, comuna que faz parte da região metropolitana de Lyon, no leste da França.

Um dos autores do crime foi preso, mas o outro teria conseguido fugir por um parque próximo à estação e está sendo procurado pela polícia, de acordo com o jornal “Le Progrès”.

As autoridades locais não confirmam as informações e ainda não sabem a motivação do crime, não descartando, portanto, a hipótese de terrorismo.

O “Le Progrès” entrevistou uma das testemunhas do ataque. Segundo ela, a pessoa presa pelas autoridades locais estava armada com uma grande faca de cozinha e começou a atacar as pessoas que esperavam na plataforma a chegada do metrô.

O incidente ocorreu por volta das 16h30 no horário local (11h30 em Brasília) na estação de metrô Laurent-Bonnevay de Villeurbanne, que foi fechada sete minutos depois, segundo a rede de transportes de Lyon.

Cerca de 50 bombeiros e integrantes de equipes de atendimento de urgência foram enviados à estação para atender os feridos. Um deles foi levado em estado grave ao hospital.