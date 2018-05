Ataque com faca deixa 1 morto e 8 feridos no centro de Paris

Paris – Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas após serem atacadas neste sábado por um homem armado com uma faca na região de Opéra, no centro de Paris, de acordo com a imprensa francesa.

O suspeito morreu após receber dois disparos de um agente policial, segundo um comunicado divulgado pela Prefeitura de Paris.

De acordo com “Europa 1”, o homem, cuja identidade ainda não foi descoberta, gritou “Allahu Akbar” (“Alá é grande”) no momento do ataque.

Por sua parte, o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, elogiou o “sangue frio” e a “reação” das forças de segurança que “neutralizaram” o indivíduo.

“Os meus primeiros pensamentos vão dirigidos às vítimas deste ato atroz”, acrescentou em mensagem no Twitter o ministro, que não fez qualquer menção a um possível ataque jihadista.