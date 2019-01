Ataque com drone em base militar deixa vários mortos e feridos no Iêmen

Sana – Um ataque com um drone deixou vários mortos e feridos durante um desfile militar realizado nesta quinta-feira, em uma base do Exército do Iêmen, ao norte da cidade de Áden, de acordo com informações de fontes militares e dos rebeldes houthis.

Entre os feridos estão o chefe do Estado-Maior do Exército iemenita, seu vice, chefe da Inteligência Militar e outros comandantes de alta patente leais ao presidente do país Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, disse à Agência Efe, um oficial do Exército que estava presente no ato.

Além disso, o governador da probíncia de Lahach, o general da brigada Ahmed Al Turki, e outros 15 altos comandantes das forças leais ao presidente iemenita, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi.

“Vimos o avião aterrissando até chegar ao camarote de autoridades. Pensamos que era um avião de gravação de vídeo pertencente a um canal de televisão que cobre o desfile e, de repente, o drone explodiu em frente aos líderes militares”, disse o oficial, que pediu anonimato.

Outra fonte militar afirmou que há pelo menos cinco vítimas mortais, embora não tenha especificado se entre elas há responsáveis militares.

O ataque aconteceu pouco depois do início do desfile, no qual as autoridades celebravam o começo do ano militar.

A televisão “Al Masira”, porta-voz dos rebeldes houthis, afirmou que um drone das forças insurgentes atacou “grupos de invasores e mercenários” na base aérea de Al Anad, na província meridional de Lahach.

Os houthis se referem como “invasores” às forças da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita e como “mercenários” às tropas do Exército iemenita.