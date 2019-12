Ataque com carro-bomba deixa 76 mortos na capital da Somália

Mogadíscio – A explosão de um carro-bomba em um posto de controle em Mogadíscio, na conexão entre a capital da Somália com a cidade de Afgooye, deixou ao menos 76 mortos e 70 feridos neste sábado, segundo fontes médicas.

“Até o momento, (o serviço de emergências) Aamin pode confirmar 76 mortos e ao menos 70 feridos”, confirmou à Agência Efe Abdulkadir Adan, o fundador do serviço.

Entre os mortos estavam dois engenheiros turcos que trabalhavam na estrada no momento da explosão, segundo a Embaixada da Turquia em Mogadíscio, e vários estudantes universitários que estavam em um micro-ônibus atravessando o cruzamento.

O ataque ocorreu às 8h (hora local; 2h em Brasília), quando um suposto suicida explodiu uma minivan perto de um posto de controle de segurança no cruzamento por onde passam veículos.

“Foi pedido para que outros pacientes, parentes e até mesmo médicos, enfermeiras e profissionais do hospital doem sangue urgentemente para ajudar as vítimas. A situação é ruim”, disse Yahye Ismail, médica do Hospital Erdogan.

Nenhum grupo terrorista reivindicou ainda a responsabilidade por este ataque, embora o grupo jihadista Al Shabab – que ataca frequentemente os agentes de segurança nos postos de controle – tenha sido contra a construção desta estrada.