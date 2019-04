Ataque com bomba deixa pelo menos 16 mortos e 30 feridos no Paquistão

Islamabad — Pelo menos 16 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um ataque a bomba que ocorreu nesta sexta-feira em um mercado na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

“Uma grande explosão” aconteceu no início da manhã na área de Hazarganji quando um número significativo de pessoas estava no mercado de compras, disse o porta-voz da polícia de Quetta, Mohamed Aslam.

O artefato explosivo improvisado (IED, sigla em inglês) estava escondido em um saco de batatas, assegurou à Efe, Fraz Hussain, outro porta-voz da polícia da cidade.

Entre os 16 mortos estão oito membros da minoria xiita hazara, muito perseguidos no país asiático.

“O alvo era a comunidade de Hazara, seus membros realizam compras neste mercado”, disse Hussain.

Os 30 feridos foram transferidos para hospitais próximos.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, condenou o ataque em um comunicado e pediu que os “feridos recebam o melhor tratamento possível”.

Quetta, capital da província do Baluchistão, é uma das regiões com mais conflitos no Paquistão, com a presença de grupos armados separatistas, facções talibãs e grupos jihadistas.

Em julho do ano passado, 149 pessoas morreram em um atentado nesta província em um comício eleitoral durante a campanha das eleições gerais, no pior ataque da história do país.