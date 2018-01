Ataque a um bar deixa 3 mortos e 4 feridos em Cancún

Cancún (México), 27 jan (EFE).- Três mortos e quatro feridos é o saldo de um ataque registrado no sábado em um bar situado em uma área popular do balneário de Cancún, no México, segundo informaram as autoridades locais.

De acordo com informação da Promotoria Geral do estado de Quintana Roo, na noite de ontem as autoridades receberam o anúncio de disparos no interior do bar Oasis, situado em uma área popular de Cancún que é conhecida como El Crucero.

As informações preliminares assinalam que vários sujeitos armados entraram no bar e abriram fogo contra as pessoas. Por enquanto, não há detidos.

A região de El registrou um aumento nos índices de crimes nos últimos anos. EFE