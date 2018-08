Ataque a tiros na Flórida deixa ao menos 4 mortos e 11 feridos

São Paulo – O ataque a tiros que aconteceu na tarde deste domingo, 26 de agosto, no centro comercial Jacksonville Landing, em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos, deixou quatro mortos e onze feridos, informou a agência Associated Press. O atirador, continuou a agência, tirou a própria vida, porém ainda não há detalhes sobre as circunstâncias em que isso ocorreu ou suas motivações.

BREAKING: A source says four people are dead in Florida mass shooting, suspect has died of self-inflicted gunshot wound — The Associated Press (@AP) August 26, 2018

A notícia da morte do atirador havia sido dada anteriormente pela polícia, que não informou como, afinal, isso teria acontecido. O tiroteio aconteceu em um conhecido centro comercial de Jacksonville, que fica a cerca de 220 quilômetros de Orlando, e durante um torneio de e-sports do game “Madden NFL 19”, jogo oficial da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). Esse torneio era transmitido via internet e o momento dos disparos acabou registrado em vídeo. Veja abaixo: