Ataque a tiros em escola na Califórnia deixa ao menos seis feridos

A polícia da Califórnia procurava um homem armado nesta quinta-feira, depois de um tiroteio ocorrido em uma escola no norte de Los Angeles, que deixou ao menos seis feridos.

“Esta é uma situação ativa de atiradores. O suspeito é descrito como homem asiático usando roupas pretas”, tuitou o departamento do xerife local, enquanto a polícia vasculhava a área em Santa Clarita, 40 quilômetros ao norte de Los Angeles.

“Existem várias vítimas feridas neste tiroteio na escola Saugus”, tuitou, por sua vez, a prefeitura de Santa Clarita.

O porta-voz da polícia, Bob Boese, falando no canal de notícias local da NBC, disse que havia pelo menos três vítimas, mas alertou que não está claro se todas as vítimas foram localizadas.

“Nossos deputados estão fazendo uma busca sistemática no campus, ainda procurando o suspeito”, disse Boese.

Ele disse ainda que uma arma já havia sido recuperada.

Nenhum detalhe oficial estava disponível imediatamente sobre a condição das vítimas.

Um vídeo aéreo da afiliada da NBC mostrou estudantes com as mãos levantadas sendo escoltados por policiais do prédio e levados a uma igreja próxima, enquanto outros estavam do lado de fora do perímetro usando seus telefones celulares.

Pelo menos três ambulâncias estavam no campus da escola, em frente a uma área residencial, junto com dezenas de viaturas.

O departamento do xerife de Santa Clarita Valley alertou os moradores para ficarem afastados da área.

“Se você mora no bairro perto da Saugus High, feche as portas e fique dentro de casa”, tuitou.