“Ataque à Síria foi perfeitamente realizado, com precisão”, diz Trump

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter nesta manhã de domingo que o ataque com mísseis à Síria foi “tão perfeitamente realizado, com tanta precisão”. Na mensagem, Trump rebatia críticas sofridas por ele após usar a expressão “Missão cumprida” para se referir à ação.

Os EUA, o Reino Unido e a França lançaram mísseis contra áreas da Síria usadas para a fabricação de armas nucleares. O ataque, no início do sábado (hora local, noite de sexta-feira no horário de Brasília), foi uma retaliação contra um suposto ataque com armas químicas ocorrido em Douma, um subúrbio de Damasco que era controlado por rebeldes.

“A operação na Síria foi tão perfeitamente executada, com tal precisão, que o único que a Imprensa de Notícias Falsas pôde menosprezar foi o uso por mim da expressão “Missão Cumprida””, afirmou Trump em sua mensagem. “Eu sabia que eles iriam se concentrar nisso, mas achei que o uso de um termo militar tão ótimo deveria ser resgatado. Usem muitas vezes!”.

Além disso, Trump usou o Twitter nesta manhã para novamente atacar James Comey, ex-diretor do FBI que lançou um livro no qual faz críticas ao presidente. Trump disse que nunca pediu lealdade pessoal a Comey. “Eu mal conhecia esse cara”, comentou. “Apenas mais uma de suas muitas mentiras”, disse. Ainda segundo Trump, Comey deveria ter sido preso por divulgar informações secretas e por ter mentido ao Congresso.

Trump ainda reenviou hoje uma mensagem de ontem, na qual ele afirma estar orgulhoso dos militares do país. Segundo o presidente, o uso de bilhões de dólares deixará as Forças Armadas americanas ainda melhores.