Ataque a restaurante deixa 2 mortos e 7 feridos em Cancún

Cancún, México – Um ataque ocorrido na noite de quarta-feira em um restaurante bar localizado em um bairro popular de Cancún (México), atribuído ao crime organizado, deixando dois mortos e sete feridos.

De acordo com informações preliminares pela Promotoria Geral do Estado de Quintana Roo, por volta das 20h40 (hora local), os números de emergência local receberam um relatório de detonações de armas de fogo no restaurante.

Ao chegar ao local, as equipes de emergência e segurança pública relataram dois mortos e sete feridos; estes últimos, entre eles uma mulher, que foram levados para o Hospital Geral de Cancún.

Segundo informações, três dos feridos estão em estado grave.

Os dois homens mortos não foram identificados até o momento.

Fontes da Promotoria disseram à Agência Efe que o ataque poderia estar relacionado com os grupos criminosos que desejam assumir o controle da praça, extorquindo comerciantes locais para que eles possam trabalhar.