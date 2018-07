Assessor legislativo Marc Short é última baixa da Casa Branca

O assessor legislativo da Casa Branca Marc Short se tornou nesta quinta-feira o último alto funcionário do governo americano a abandonar a equipe do presidente Donald Trump.

A Casa Branca já anunciou que Shahira Knight, subdiretora para política econômica do presidente, substituirá Short, que faz a ligação entre o Executivo e o Congresso, em meio à batalha no Senado para a confirmação do juiz indicado por Trump à Suprema Corte.

Short era um dos assessores mais antigos de Trump e de maior visibilidade, encarregado de promover os projetos do presidente na Câmara de Representantes e no Senado.

O chefe de gabinete, John Kelly, descreveu Short como uma “parte integral” do governo e alguém que ajudou a promover medidas para reconstruir as Forças Armadas e reformar o sistema tributário.

Short integrará – a partir de agosto – o Miller Center for Public Affairs, um grupo não partidário de análise na Universidade da Virgínia, informou a instituição.

A Casa Branca tem experimentado uma frequente renovação de altos funcionários durante a administração Trump.

Desde que Trump chegou ao poder, há quase 18 meses, já renunciaram ou foram demitidos um chefe de gabinete, um diretor de comunicações, um secretário de imprensa, dois assessores de segurança nacional e um assessor econômico, entre outras figuras.