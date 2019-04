Assange tentou criar “centro de espionagem” na embaixada, diz Lenín Moreno

Julian Assange tentou criar um “centro de espionagem” na embaixada do Equador em Londres, afirmou no domingo, 15, o presidente equatoriano, Lenín Moreno, justificando sua decisão de retirar o asilo do fundador do WikiLeaks, que foi preso na quinta-feira.

Moreno, no poder desde 2017, lamentou em entrevista concedida ao jornal britânico The Guardian que o governo anterior tenha oferecido na embaixada equipamentos que permitiram a Assange “interferir nos assuntos de outros Estados”.

“Não podemos permitir em nossa casa, a casa que abriu suas portas, nos tornarmos um centro de espionagem”, declarou Lenín Moreno. “Essa atividade viola as condições de asilo”, acrescentou, assegurando que a decisão de retirar o asilo de Assange “não é arbitrária, mas se baseia no direito internacional”.

O presidente equatoriano denunciou também a atitude “absolutamente repreensível e escandalosa” de Julian Assange na embaixada e seu “comportamento inapropriado em matéria de higiene”.

Segundo Quito, Assange teria sujado as paredes com suas fezes.

Entrevistada pela Sky News na manhã deste domingo, a advogada de Julian Assange, Jennifer Robinson, negou essas acusações, que classificou de “escandalosas”.

Robson afirmou neste domingo que o fundador do WikiLeaks está disposto a cooperar com as autoridades suecas caso decidam reabrir o processo de estupro contra ele, mas que sua prioridade continua sendo evitar a extradição para os Estados Unidos.

“Estamos absolutamente felizes de responder a estas perguntas se e quando forem apresentadas”, declarou Jennifer Robinson ao canal Sky News.

“A questão chave no momento é (o pedido de) extradição dos Estados Unidos”, completou.

Assange foi detido na quinta-feira na embaixada do Equador em Londres, onde havia obtido asilo há sete anos para escapar de uma ordem de detenção britânica por acusações de estupro e agressão sexual na Suécia, que ele sempre negou.

A denúncia por agressão sexual prescreveu em 2015. A justiça da Suécia arquivou as acusações no segundo caso em maio 2017, por falta de condições para avançar na investigação.

Mas com o anúncio de sua detenção, a advogada da denunciante pediu a reabertura da investigação.

O australiano de 47 anos foi detido também em relação a um pedido de extradição dos Estados Unidos, onde a justiça o acusa de ter ajudada a ex-analista de inteligência Chelsea Manning a obter uma senha de acesso a milhares de documentos sigilosos.

Este pedido será analisado pela justiça britânica em 2 de maio.

Se a Suécia solicitar sua extradição, “pediremos as mesmas garantias que já formulamos, que (Julian Assange) não seja enviado aos Estados Unidos”, declarou Robinson.

A advogada explicou que seu cliente buscou refúgio na embaixada do Equador ante a falta de tais garantias.

Visita de deputados

Mais de 70 parlamentares britânicos assinaram uma carta enviada ao ministério do Interior na qual pedem prioridade a uma possível ordem de extradição sueca.

“Julian nunca se preocupou em enfrentar a justiça britânica ou a justiça sueca”, disse Robinson. “Este caso é e sempre foi sobre sua preocupação de ser enviado para a injustiça americana”, completou.

O presidente equatoriano declarou ao The Guardian ter recebido “garantias escritas” de Londres de que Julian Assange não será extraditado a um país em que ele possa ser vítima de tortura, de maus tratos ou condenado à pena de morte.

Segundo o WikiLeaks, a cônsul australiana visitará na segunda-feira o embaixador do Equador em Londres, Jaime Marchán.

A eurodeputada espanhola Ana Miranda (do grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia) e dois deputados alemães do partido de esquerda Die Linke,Heike Hansel e Sevim Dagdelen, chegarão a Londres nesta segunda-feira, quando devem visitar Julian Assange na embaixada do Equador, informaram o Die Linke e o WikiLeaks.