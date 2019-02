Assad pede que delegação em Genebra preserve soberania síria

Damasco – O presidente da Síria, Bashar al Assad, se reuniu nesta segunda-feira com a delegação que representará as autoridades sírias na convenção de Genebra 2 para dar uma série de instruções, como preservar a soberania do país e rejeitar ingerências estrangeiras.

Segundo a agência de notícias oficial “Sana”, o líder pediu à delegação que represente as esperanças e sofrimentos do povo sírio protegendo a soberania do país, além de cobrá-los que evitem ingerências estrangeiras e defender os interesses da Síria e de sua gente acima de tudo.

Na reunião, Assad afirmou que a convenção de Genebra 2, cujo começo está previsto para a quarta-feira na cidade suíça de Montreux, não terá sucesso se o povo sírio não aceitar seus resultados, e destacou que qualquer solução política precisa primeiro da cessação do terrorismo.

E considerou que é fundamental pressionar os países que apoiam o terrorismo, que não nomeou, para que cumpram com a legalidade internacional.

Os membros da delegação, por sua vez, garantiram que irão a Genebra 2 levando as aspirações do povo sírio, de acordo com as instruções do presidente, de começar um diálogo político como primeiro passo para negociações futuras dentro da Síria.

A delegação é integrada, entre outros, pelo ministro das Relações Exteriores, Walid Muallem, que liderará a equipe; o de Informação, Omran Zubi; a conselheira presidencial Buzaina Shabaan e o vice-ministro das Relações Exteriores, Faiçal Miqdad.

Também participam os conselheiros do Ministério das Relações Exteriores Ahmad Arnus, Hosam Ala e Osama Ali, o embaixador sírio na ONU, Bashar Yafari, e a diretora de imprensa da Presidência, Luna al Chebel.