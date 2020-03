Ascensão de Joe Biden coloca pressão sobre Sanders nas primárias

Continua nesta terça-feira, 10, a corrida para escolher o representante democrata que disputará a eleição presidencial dos Estados Unidos com Donald Trump. Hoje, acontecem as primárias nos estados de Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri e Washington, além do caucus da Dakota do Norte.

Até o momento, o ex-vice-presidente, Joe Biden, é apontado como favorito para as votações do dia. De acordo com pesquisas de intenção de voto em âmbito nacional, compiladas pelo site Real Clear Politics, Biden está com 51,3% da preferência dos eleitores democratas. Seu rival na disputa, o senador de Vermont, Bernie Sanders, está com 35,3%.

Segundo a previsão do portal de análises políticas FiveThirtyEight, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos tem 99% de chance de conquistar os delegados de Mississipi. Já em Missouri, Biden tem 94% de chance de vencer, enquanto Sanders tem apenas 6%.

Em Washington, a situação de Sanders não melhora muito. Ainda de acordo com a previsão do FiveThirtyEight, o senador de Vermont tem 49% de chance de sair vitorioso das primárias de Washington. Biden, por sua vez, tem 51%. O estado é o segundo mais importante do dia, com 89 delegados registrados e é o local no qual a corrida está mais apertada.

Ainda que a previsão seja a de que Biden vença Sanders por uma margem de cerca de 30 delegados nesta rodada de prévias, o resultado em Michigan ainda é incerto. Com 125 delegados, o estado é um dos principais redutos democratas e teve uma participação significativa na vitória de Trump em 2016. Michigan até preferiu Sanders em vez de Hillary Clinton em 2016, mas as pesquisas hoje indicam que o político progressista perdeu o seu favoritismo: Biden tem 98% de chance de conquistar a maioria dos de delegados.

Para tentar reverter a situação nesse estado, fundamental para a sua campanha, Sanders passou a atacar seu rival, da mesma forma que fez com Hillary Clinton nas últimas eleições. No último sábado, 7, Sanders disse que Biden é incapaz de entusiasmar eleitores. Ainda de acordo com ele, o fato de o ex-vice-presidente ter o financiamento de bilionários para sua campanha não significa dizer que ele tem o apoio da população.

Michigan será um estado fundamental para definir o ritmo da campanha de Sanders daqui em diante. Em 2016, o senador de Vermont se consagrou vitorioso durante as prévias democratas. Um bom desempenho em 2020, portanto, indicará o grau de fôlego que sua candidatura ainda tem, apesar de se encontrar atrás de Biden na contagem dos delegados necessários para conquistar a nomeação democrata.

O problema é que as previsões jogam contra. No monitoramento do FiveThirtyEight, Sanders aparece com apenas 2% de chance de conquistar a maioria dos votos. Biden, por sua vez, está com 98% de chances. A expectativa é a de que o ex-vice de Obama receba votos em massa dos eleitores não brancos e dos eleitores mais velhos.

A rodada de prévias desta terça-feira não representará a última chance de Sanders de mostrar a força do seu movimento. Há, ainda, outras eleições democratas marcadas antes da convenção nacional do partido, que acontece em julho. No entanto, um desempenho ruim do senador de Vermont nesses estados poderá fragilizar ainda mais o seu pleito. E fazer com que ele seja novamente derrotado por um candidato moderado e parte do establishment americano.