Trump apresenta novo plano de imigração nesta segunda-feira

O novo programa de imigração americano, proposto pelo presidente Donald Trump, deve ser apresentado ao Congresso nesta segunda-feira.

Desde que o governo decidiu pôr fim ao DACA, em setembro, programa de apoio a cerca de 700.000 jovens ilegais, a situação é de indefinição em relação ao futuro dos imigrantes no país.

O impasse foi tão grande que impediu a aprovação do orçamento para este ano, provocando uma paralisação do poder público durante três dias em janeiro.

A proposta prevê que 1,8 milhão de imigrantes ilegais tenham suas proteções contra deportação ampliadas.

Além disso, os jovens que eram assistidos pelo programa DACA devem ter o direito a conseguir a cidadania dentro de um período que pode variar de 10 a 12 anos, contanto que cumpram uma série de requisitos referentes a trabalho e educação e não cometam nenhum crime.

O objetivo do programa é conseguir atrair o apoio de democratas, mas ele não virá sem contrapartida.

A ideia de Trump é atrelar a nova política a uma série de condições, como a criação de um fundo fiduciário de 25 bilhões de dólares para financiar a construção do muro na fronteira com o México e a implantação de medidas restritivas à entrada de imigrantes no país. A proposta foi bem recebida por republicanos.

Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na última sexta-feira, Donald Trump afirmou que a atual política migratória dos Estados Unidos é ultrapassada, e que os imigrantes a serem aceitos no país deverão ser escolhidos de acordo com seu potencial de contribuição à nação.

Segundo Trump, a mudança de paradigma é necessária por questões de segurança, para prevenir o terrorismo, e econômicas, para não sobrecarregar os cofres públicos. A temporada do American Dream acabou.