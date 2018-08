As piores cidades do mundo em 2018, segundo a The Economist

São Paulo – Pelo quarto ano consecutivo, a cidade de Damasco, na Síria, foi eleita a cidade menos habitável do mundo, segundo ranking divulgado pela revista britânica The Economist. A capital síria é seguida por Dhaka, em Bangladesh.

A edição 2018 do estudo foi lançada nesta semana e tem no topo a austríaca Viena como a melhor cidade do mundo. Em comum, os dez locais com os piores desempenhos (seis deles na África), trazem um panorama de conflitos armados e ameaças terroristas, fatores ligados à deterioração das condições de vida, já que abalam alicerces importantes para o bem-estar, como na saúde e infraestrutura.

Tanto a síria Damasco quanto a bangladeshi Dhaka estão em países que vivem turbulências graves: enquanto a Síria é abalada por uma violenta guerra civil desde 2011, Bangladesh enfrenta uma crise de refugiados na fronteira com Mianmar e está há anos em alerta máximo para ataques terroristas por extremistas religiosos.

O estudo “Global Liveability Report”, que é anual, observa a situação em 140 cidades mundo afora e tem como objetivo medir as condições de vida oferecidas aos habitantes. Esses lugares são avaliados de acordo com 30 indicadores divididos em cinco categorias (estabilidade, saúde, cultura e ambiente, educação e infraestrutura). Quanto mais próxima de 100 for a pontuação, mais próxima está a cidade de oferecer os padrões ideais para sobrevivência.

Abaixo, veja como está o ranking que mostra as cidades com os piores desempenhos.