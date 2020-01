As megacidades da China viraram cidades fantasmas; veja fotos

São Paulo – Difícil imaginar como megacidades de um país de 1,4 bilhão de pessoas poderiam ter ruas vazias, mas é exatamente que ocorre na China em razão da epidemia de coronavírus.

Dados dão conta de que o número de pessoas infectadas pelo novo vírus ultrapassou a marca de 8 mil e, até o momento, 170 pessoas morreram. Casos da doença já foram registrados em 20 países e a OMS agora avalia se é o caso de decretar a situação uma emergência internacional de saúde.

Enquanto o mundo avalia como combater o surto, centros como Pequim, que tem quase 22 milhões de habitantes, Xangai, que tem aproximadamente 25 milhões, e Wuhan, local considerado como marco zero da nova epidemia e que também é lar de milhões, estão parecendo cidades fantasmas.

No lugar do agito das multidões e do trânsito, ruas vazias e pouquíssimas pessoas circulando à pé com máscaras para se proteger da infecção. Veja abaixo algumas fotos que mostram como está a situação nesses grandes centros da China.

1. Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China zoom_out_map 1 /7 Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China (Qilai Shen/Bloomberg) Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China

2. Policiais usando máscaras na Praça da Paz, um dos principais pontos turísticos de Xangai, na China zoom_out_map 2 /7 Policiais usando máscaras na Praça da Paz, um dos principais pontos turísticos de Xangai, na China (Stringer/Reuters) Policiais usando máscaras na Praça da Paz, um dos principais pontos turísticos de Xangai, na China

3. Transporte público vazio em Pequim, China, em razão da epidemia do novo coronavírus zoom_out_map 3 /7 Transporte público vazio em Pequim, China, em razão da epidemia do novo coronavírus (Aly Song/File Photo/Reuters) Transporte público vazio em Pequim, China, em razão da epidemia do novo coronavírus

4. Homem anda de bicicleta em Pequim, na China zoom_out_map 4 /7 Homem anda de bicicleta em Pequim, na China (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Homem anda de bicicleta em Pequim, na China

5. Funcionários do resort da Disney em Xangai zoom_out_map 5 /7 Funcionários do resort da Disney em Xangai (Aly Song/Reuters) Funcionários do resort da Disney em Xangai

6. Vista das ruas da cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronavírus na China zoom_out_map 6 /7 Vista das ruas da cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronavírus na China (China Daily/Reuters) Vista das ruas da cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronavírus na China

7. Província de Hubei é isolada na China para conter propagação do novo coronavírus zoom_out_map 7/7 Província de Hubei é isolada na China para conter propagação do novo coronavírus (Thomas Peter/Reuters) Província de Hubei é isolada na China para conter propagação do novo coronavírus

O que é coronavírus, quais os sintomas da doença e como se prevenir?

Esse vírus (tecnicamente identificado como 2019-nCoV) é uma nova cepa da família coronavírus, que é conhecida desde a década de 60 e é capaz de causar infecções em humanos e também em animais.

A doença causa problemas respiratórias, tal qual um resfriado. Entre os principais sintomas do coronavírus, estão febre, tosse e dificuldades respiratórias.

As recomendações do Ministério da Saúde do Brasil para prevenir o contágio do coronavírus são: