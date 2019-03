As lições que o caótico Brexit ensina ao mundo (e ao Brasil, inclusive)

São Paulo – Ninguém disse que seria fácil encerrar um casamento conturbado de 46 anos, mas o fato é que a população do Reino Unido escolheu fazê-lo naquele 23 de junho de 2016. Na ocasião, 52% dos eleitores votaram em prol da saída da União Europeia, o processo que ganhou o apelido informal de Brexit. Dois anos e meio depois, foram muitas negociações, renúncias, votações frustradas e ainda assim o processo está indefinido, assim como o futuro dos britânicos.

“Em um mundo no qual a política do ódio está presente, é mais fácil votar para desmontar alguma coisa do que votar para melhorá-la”, pontuou a EXAME Mohammed El-Erian, economista-chefe da Allianz e membro do Conselho de Desenvolvimento Global da gestão do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. “E o Brexit mostra como é difícil é substituir algo com nada”.

À parte da discussão sobre os efeitos que essa saída trará para Reino Unido, o Brexit fez surgir um debate ainda maior e que revela as mudanças geopolíticas que estão sacudindo o mundo. Em especial, o renascimento de sentimentos nacionalistas e discursos críticos ao multilateralismo e que vem sendo notados em vários países, dos Estados Unidos até a Itália, passando, ainda, pelo Brasil.

“É um grande ciclo liberal da sociedade que está chegando ao fim”, avaliou Marcos Azambuja, que foi embaixador do Brasil na França e falou a EXAME sobre o panorama que o mundo observa surgir além da cortina do Brexit. “A União Europeia era um símbolo da tentativa de encontrar cooperação onde havia desconfiança e conflito. Agora, o que volta à tona são é a ideia de soberania, o regresso do estado nacional”, notou.

Na visão do diplomata, que é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), a saída do Reino Unido do bloco europeu desacelerou o “processo de construção de uma sociedade internacional multilateral” e mostrou que a integração regional se torna ainda mais complexa no momento em que “forças nacionais se tornam mais e mais vigorosas”.

“Isso nos ensina a não ir depressa com a integração, ainda mais sem uma consulta mais ampla à população. E isso vale, por exemplo, para o Mercosul: precisamos de tempo para que os processos se consolidem, sem voluntarismo político, para superar dificuldades e desconfianças”.

Assim como a União Europeia, a iniciativa de integração sul-americana enfrenta críticas do governo brasileiro, um dos seus principais sócios. Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro deixou claro não irá priorizar o bloco na agenda de política externa e comércio exterior. Além disso, vem adotando discursos duros contra os mecanismos multilaterais e a equipe econômica capitaneada por Paulo Guedes sinaliza a preferência por negociações bilaterais.

Nesse ponto, mais um ensinamento poderoso do Brexit: a lógica bilateral pode funcionar, sim, mas não para todo mundo. Desde o início das negociações sobre essa saída, a União Europeia se manteve firme em suas demandas. Logo viria o choque de realidade dos britânicos defensores desse divórcio e que mostrava que o Reino Unido não teria força sozinho.

Quando o acordo foi finalmente fechado em novembro do ano passado pelos europeus e a primeira-ministra, Theresa May, o bloco foi taxativo de que não haveria uma renegociação dos seus termos. Doa a quem doer, novas concessões não seriam feitas, algo que que deixou May em uma saia justa e a forçou a submeter o mesmo texto por duas vezes ao crivo do Parlamento. E ela foi derrotada em todas as duas tentativas.

“Um país que é potência global, militar e econômica tem força para barganhar no palco bilateral e temos alguns exemplos que são capazes de fazer isso, como China e Estados Unidos”, avaliou Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutor pela Universidade de Oxford. Esse, no entanto, não é o caso do Reino Unido, um país que o especialista vê como um “seguidor de regras”, não um “fazedor de regras”, e nem do Brasil.

“Sob essa ótica, o Brexit é um tiro no pé, já que o Reino Unido era mais poderoso na União Europeia do que é fora. Agora, é uma potência média, como Brasil, Índia e África do Sul”, notou o especialista. “Isolado, ele não tem grande poder de barganha, assim como nós não temos. Hoje, temos muito mais a perder ao não enfatizar o multilateralismo, que é mais útil para quem é mais fraco”, pontuou Vieira.

O especialista avalia, ainda, que o Brexit está mostrando aos países como é difícil abandonar acordos negociados e que trazem consigo grandes arcabouços jurídicos, regulatórios e políticos.

A questão da fronteira das Irlandas, que é um dos maiores entraves ao acordo de May, é um claro exemplo da complexidade dos arranjos aduaneiros atuais e da dificuldade que é substituí-los por um modelo que não ameace a paz entre os países, tampouco coloque em risco a integridade do Reino Unido como tal.

Usando o Mercosul de exemplo, Vieira notou que uma saída completa do bloco traria grandes impactos para setores da economia. “Daríamos mais força ao agronegócio, facilitando acordos bilaterais que poderiam inseri-lo nas cadeias globais, mas seria caótico para a indústria”, exemplificou o especialista. Uma flexibilização das normas do bloco, por outro lado, já poderia facilitar negociações com outros países.

“A realidade é mais complexa do que aquilo que os discursos contra o multilateralismo pregam”, lembrou Vieira, “e uma das maiores lições do Brexit é a de que o custo de ‘desglobalizar’ é muito alto. Como exportar? Como importar? Quem irá garantir os investimentos”, questionou o especialista, “no fim do dia, a penalização que resulta dessa insegurança acaba recaindo sobre a população”.