As imagens mais recentes da erupção do vulcão Kilauea, no Havaí

São Paulo – Em erupção contínua há quase três décadas, o vulcão Kilauea, na Ilha do Havaí, está especialmente agitado este ano. As recentes explosões que se intensificaram em 03 de maio não dão sinais de trégua e desencadearam pela primeira vez um sinal de alerta vermelho para a aviação.

As erupções intensas, acompanhadas de uma série de fissuras que se estendem por mais de 300 metros no solo, espalham lavas pela ilha e gases vulcânicos, deixando em alerta vilarejos da região, o que obrigou a retirada de ao menos 2 mil pessoas de suas casas.

Segundo o o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês), que monitora o vulcão, a espessa nuvem de cinzas atinge entre três mil e seis mil metros de altura.

As autoridades locais alertaram a população e os visitantes a manter distância do vulcão, que fica no Parque Nacional do Havaí. O gigante, um colosso de mil e cem metros de altura, pode ser observado de áreas protegidas fora do parque, distante da região isolada.

Autoridades locais já estimam em US$ 5 milhões as perdas associadas ao turismo e ao cancelamento de reservas entre os meses de maio e julho.

Confira abaixo as imagens mais recentes da erupção do Kilauea.

–

–

–

–