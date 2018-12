As imagens do luxuoso avião que o novo presidente do México recusou

São Paulo – O novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (conhecido pela sigla AMLO), deu o aval nesta semana para a venda do luxuoso avião presidencial usado por seu antecessor, Enrique Peña Nieto.

A ação é uma das promessas de campanha que AMLO começou a tornar realidade desde a sua posse em 1º de dezembro. De acordo com ele, viajará em aeronaves comerciais quando for necessário se deslocar em compromissos oficiais.

O novo presidente chamou a aeronave de “símbolo imponente do excesso” e a colocou à venda junto de outros 60 aviões e 70 helicópteros. A aeronave é um Boeing 787 Dreamliner avaliado em 218 milhões de dólares e foi adquirido no final de 2012 pelo então presidente Felipe Calderón e realizou mais de 200 viagens desde então.

¡Hola! Compartimos el #ComunicadoDePrensa del mensaje que se dio ayer sobre la venta del #AviónPresidencial. #Transparencia pic.twitter.com/7Ym4SQrU4s — SHCP México (@SHCP_mx) December 3, 2018

O avião presidencial seguiu no início da semana para a Califórnia, nos Estados Unidos, onde será mantido até que se encontre um novo dono. Nas redes sociais, a Secretaria da Fazenda e Crédito Público divulgou imagens que mostram toda a pompa do avião. Veja abaixo:

De acordo com autoridades do novo governo, o processo de venda será supervisionado pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS). “Queremos garantir aos mexicanos a transparência nesse processo”, disse diretor-geral do Banobras, o Banco Nacional de Obras e Serviços Públicos do México, “é um patrimônio mexicano”.

AMLO

Andrés Manuel López Obrador foi eleito à Presidência do México com uma ampla margem de vantagem ante seu rival Ricardo Anaya, candidato apoiado por uma coalizão de direita e esquerda (PAN, PRD e Movimento Cidadão).

Sua vitória foi vista como “histórica” por ser a primeira vez que a esquerda conquista o posto no país e é ainda considerada mais um exemplo global do descontentamento geral das populações em relação ao establishment político vigente.