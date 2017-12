As imagens deste urso polar estão emocionando o mundo

São Paulo – Um vídeo divulgado no início do mês por um grupo conservacionista está emocionando o planeta. Ele mostra um urso polar adulto, esquálido e com sinais de fome, lutando para se locomover em busca de comida. Quando finalmente encontra algo em um latão enferrujado, morde o que seria um velho assento de uma moto de neve.

As imagens são chocantes e foram registradas em julho pelo fotógrafo Paul Nicklen para a organização não governamental SeaLegacy. O animal fora encontrado durante uma expedição na Ilha Somerset, território canadense de Nunavut, para a produção de um documentário sobre mudanças climáticas.

Veja o vídeo abaixo:

“Quando ele se levantou, percebemos que ele deveria estar em um estado avançado de fome. Foi muito chocante”, disse Christine Mittermeier, fundadora da ONG, ao programa de TV canadense “As It Happens”. Embora note que não seja possível estabelecer o que houve com o animal, Christine disse suspeitar que sua condição pode ter ligações com as mudanças climáticas. “Toda a equipe foi às lágrimas”, continuou.

A suspeita de Christine não vem sem fundamento, ainda mais quando se lembra que os ursos polares usam os blocos de gelo flutuantes como plataformas para caçar morsas e focas, animais que compõem majoritariamente a sua dieta. E é aí que as mudanças climáticas impactam com força esses animais: estima-se que, em razão delas, a maior parte da população de ursos polares se extinguirá em até 40 anos.

Isso porque os ursos passam meses sem se alimentar, confiando sua condição física durante a hibernação às reservas acumuladas em outros meses do ano. Com o aquecimento da região do Ártico, que causa a demora na formação de gelo, bem como a rapidez do seu derretimento, eles estão demorando mais para conseguir voltar a caçar e não o fazem pelo tempo adequado.

Vale notar, no entanto, que, apesar da aparente relação entre mudanças climáticas e a condição do animal filmado, há quem diga que esses animais podem ser idosos ou doentes. É o que afirmou um especialista da Universidade de Alberta (Canadá) em 2015, quando outra imagem que mostrava um urso polar na mesma situação daquele registrado pela SeaLegacy chamou a atenção do mundo.

Polêmica

Embora tenha comovido o mundo, o vídeo causou polêmica nas redes sociais depois de usuários questionarem a posição da equipe de não interferir na situação. Em resposta, Christine disse que a equipe não estava preparada para lidar diretamente com um animal desse porte. Além de não terem comida suficiente para alimentá-lo, seria ilegal fornecer alimento a ele naquela situação.