As cenas “infernais” do incêndio que castiga parte da Califórnia

São Paulo – O incêndio florestal Carr tem deixado um rastro de destruição e dor por onde passa no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. As chamas violentas incendiaram bairros na cidade de Redding, situada a cerca de 300 quilômetros da capital, Sacramento, e onde vivem mais de 92 mil pessoas.

Pelo menos seis pessoas morreram como resultado do incêndio, e autoridades estão investigando relatos sobre outros sete desaparecidos. O governador da Califórnia, Jerry Brown, abaixou as bandeiras da sede do Congresso em homenagem às vítimas fatais.

Entre elas, estão uma bisavó e seus dois bisnetos. O marido da senhora, Ed Bledsoe, disse à CBS News que saiu de casa por 15 minutos quando sua esposa, Melody, de 70 anos, ligou para ele para dizer que as chamas estavam na porta dos fundos da residência. Ele disse que eles não receberam o aviso de evacuação, caso contrário, ele “estaria em casa com eles”.

Mais de 30 mil pessoas receberam aviso de evacuação. O incêndio começou na segunda-feira passada (29) após a explosão de um veículo. Alimentado por ventos tempestuosos e vegetação seca, o fogo ganhou corpo e se alastrou rapidamente sobre a floresta e cidades vizinhas.

O incêndio já devastou cerca de 40 mil hectares e está apenas 20% contido, segundo o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia. Não há uma previsão de quando ele será totalmente extinguido.

O Carr já figura entre os 10 incêndios florestais mais devastadores da história da Califórnia, com base em um ranking que leva em conta perdas humanas e materiais elaborado pelo Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire). As chamas destruíram pelo menos 960 estruturas na área.

Ainda segundo a tabela, 7 dos 12 incêndios mais destrutivos ocorreram desde 2015, um sinal de que, em tempos de mudanças climáticas, incêndios do tipo tendem a acontecer com mais frequência e intensidade.

As imagens que emergem do incêndio na região pintam um cenário “infernal”:

