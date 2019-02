As 10 florestas mais devastadas do planeta

1. Devastação zoom_out_map 1/12 (Wikimedia commons) São Paulo - A atividade humana gera impactos nem sempre positivos no planeta. A agricultura , extração de recursos naturais e a caça, por exemplo, podem destruir florestas e arruinar ecossistemas. Veja agora as 10 florestas mais devastadas do mundo, de acordo com a organização Conservation International.

2. Indo-birmânia zoom_out_map 2/12 (Wikimedia commons) Os rios de lagos da Indo-birmânia abrigam diversas espécies de peixes e tartarugas, incluindo alguns dos maiores peixes de água doce do mundo. No entanto, esses importantes ecossistemas aquáticos estão ameaçados pela destruição das florestas nas planícies aluviais, causada pela expansão do cultivo de arroz. Além disso, os rios foram represados para gerar energia elétrica, o que causou um alargamento dos bancos de areia. Por todos esses motivos, estima-se que apenas 5% da área permaneça preservada.

3. Nova Caledônia zoom_out_map 3/12 (Wikimedia commons) A nova Caledônia, conjunto de ilhas no oceano Pacífico, possui muitas florestas tropicais ameaçadas pela mineração, principal atividade econômica da região: a venda de níquel corresponde a quase 100% da exportação. Também abriga uma simpática ave que corre sério risco de extinção, o Kagu.

4. Arquipélago Indo-malaio zoom_out_map 4/12 (Wikimedia commons) A flora e a fauna da região do arquipélago Indo-malaio - que inclui as ilhas de Bornéu e Sumatra - estão em grave perigo devido à expansão da indústria florestal e do tráfico internacional de animais. Entre as atividades comerciais mais predatórias da região estão a extração de borracha, óleo de dendê e celulose, além do corte ilegal de madeira.

5. Florestas filipinas zoom_out_map 5/12 (Wikimedia commons) Historicamente devastadas pela atividade madeireira, as florestas filipinas sofrem também com a expansão agrícola. Algo preocupante em um país onde cerca de 80 milhões de pessoas dependem de recursos naturais das florestas para sobreviver.

6. Mata Atlântica zoom_out_map 6/12 (Wikimedia commons) Inicialmente devastada pelas plantações de café e cana-de-açúcar, a Mata Atlântica conta hoje com apenas 10% de sua área original. Cerca de duas dúzias de espécies vertebradas nativas dessa região brasileira lutam contra a extinção.

7. Três Gargantas zoom_out_map 7/12 (Wikimedia commons) A construção da barragem de Três Gargantas, a maior do mundo, a caça, a extração de madeira e o pasto são os principais fatores que estão levando à destruição o habitat do panda gigante, no centro-sul da China.

8. Província Florística da Califórnia zoom_out_map 8/12 (Wikimedia commons) A Província Florística da Califórnia, nos Estados Unidos, possui diversas espécies de flores e abriga o maior organismo vivo do planeta, a Sequoia Gigante. Há séculos ameaçada pela agricultura comercial, a região já presenciou a extinção do urso cinzento e de outros animais.

9. Florestas costeiras da África Oriental zoom_out_map 9/12 (Wikimedia commons) As florestas costeiras da África Oriental também são ameaçadas pela expansão agrícola. Neste caso, o solo pobre, o crescimento populacional e a agricultura de subsistência são os principais responsáveis pela drenagem dos recursos naturais da região.

10. Madagascar zoom_out_map 10/12 (Wikimedia commons) Casa dos lêmures e de outras diversas espécies que só se desenvolveram ali, Madagascar sempre foi um exemplo de biodiversidade. No entanto, estima-se que apenas 10% do ecossistema original da ilha ainda exista, devido à caça, à extração de madeira, à mineração e à agricultura.