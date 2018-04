Arizona e Texas enviam 400 soldados à divisa com o México

Austin – Os Estados do Arizona e do Texas anunciaram que, até a próxima semana, vão enviar 400 soldados da Guarda Nacional dos EUA para a fronteira do país com o México, em resposta ao chamado do presidente americano, Donald Trump, por tropas para combater o tráfico de drogas e a imigração ilegal.

O governador do Arizona, o republicano Doug Ducey, disse que cerca de 150 membros da Guarda desse Estado serão mobilizados para a divisa na semana que vem. E a Guarda Nacional do Texas afirmou que planeja ter 250 soldados a postos na região fronteiriça nas próximas 72 horas.

Ontem, o secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, aprovou o uso de recursos do Pentágono para financiar a mobilização de até 4 mil soldados da Guarda Nacional até o fim de setembro.

Um memorando do Departamento de Defesa afirma que os quadros da Guarda Nacional não vão desempenhar funções de segurança pública nem tampouco “interagir com imigrantes ou outras pessoas detidas” sem a aprovação de Mattis. Também diz que o “armamento será limitado a circunstâncias que possam exigir autodefesa”, sem, no entanto, especificar em que situações o uso de armas será permitido.