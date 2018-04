Argentina prepara voos diretos entre Europa e Cataratas do Iguaçu

O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira que estuda habilitar voos diretos entre a Europa e as Cataratas do Iguaçu para transformar o local em “uma das principais portas de entrada” ao país.

Em uma visita à região, o presidente argentino, Mauricio Macri, destacou as reformas no aeroporto Internacional de Iguazú para alcançar tal objetivo e ressaltou que farão com que a Alfândega e o Direção de Migrações agilizem os trâmites de entrada de turistas brasileiros que cheguem pelas passagens fronteiriças para visitar o Parque Iguazú.

O anúncio aconteceu durante um encontro em Puerto Iguazú, cidade próxima às cataratas, com os ministros argentinos de Turismo, Gustavo Santos, e de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sergio Bergman; além de representantes turísticos da província de Misiones.

Durante a reunião foram tratados temas relacionados com o crescimento do setor com a presença de mais de 30 empresários e empreendedores de serviços turísticos.

As Cataratas do Iguaçu são um dos maiores atrativos turísticos da Argentina, com cerca de um milhão de visitantes ao ano. EFE