Argentina oferece recompensa milionária para encontrar submarino

Buenos Aires – O governo da Argentina oferecerá uma milionária recompensa para quem encontrar no Oceano Atlântico o submarino argentino ARA San Juan, desaparecido desde o dia 15 de novembro do ano passado, com 44 tripulantes a bordo, cujos familiares foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente Mauricio Macri.

“Ele vai oferecer uma recompensa milionária. Mas ele não pode dizer mais nada sobre isso”, disse à imprensa Itatí Leguizamón, esposa do submarinista Germán Suárez, na entrada da Casa Rosada, sede do Governo, em Buenos Aires, onde o presidente se reuniu com os familiares.

Marcela Moyano, esposa do suboficial Hernán Rodríguez, relatou “a sensação” de estar “cara a cara” com o presidente e fazer o pedido.

“Eu disse a ele que há famílias com muita dor e incerteza e o senhor presidente se tem que comprometer. E se ele assumir esse compromisso, vamos encontrar os 44 para chegar a verdade e a justiça”, afirmou.

O principal objetivo dos familiares dos marinheiros é que não parem as buscas no oceano, que durante semanas contou com a colaboração de diversos países, entre eles os Estados Unidos e o Reino Unido, e que atualmente apenas tem a ajuda da Rússia.

Além disso, eles apresentaram ao presidente um documento exigindo que empresas privadas estejam disponíveis e que o perímetro do rastreamento seja aberto.

Antes e após a reunião com Macri e outros membros do Governo, os familiares foram deixaram a Casa Rosada com cartazes e bandeiras exigindo justiça pelos seus parentes.