Argentina confirma 2 cidadãos entre vítimas do acidente de avião em Cuba

Buenos Aires – O governo da Argentina informou nesta sexta-feira que dois cidadãos do país estão entre os 108 mortos do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje em Havana, capital de Cuba, com uma aeronave que levava 110 pessoas a bordo.

O embaixador argentino em Cuba, Ernest Pfirter, afirmou ao canal “TN” que Dora Beatriz Cifuentes e Oscar Hugo Almaras, um casal de turistas do país, ambos de 60 anos, estavam no avião e não sobreviveram à queda, que ocorreu pouco depois da decolagem.

Os documentos dos dois foram encontrados nos escombros da aeronave, segundo o embaixador. Em comunicado, o governo da Argentina informou que os diplomatas do país em Cuba estão trabalhando com as autoridades locais e que os familiares das duas vítimas já foram informados sobre a tragédia.

Na nota, o governo argentino também expressou condolências aos familiares das vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 12h locais (13h em Brasília), quando o Boeing 737 pertencente à companhia aérea mexicana Global Air, mas operado pela Cubana de Aviación, caiu pouco depois de decolar do aeroporto internacional de Havana.

A maioria das vítimas é cubana. Além dos dois passageiros argentinos, os seis tripulantes, que também morreram, eram mexicanos, de acordo com a Global Air.