Argentina anunciará 1º caso de coronavírus no país, diz jornal

São Paulo – A Argentina irá anunciar nesta terça-feira (03), o primeiro caso de coronavírus no país, tornando-se o segundo no cone Sul a registrar a doença, atrás do Brasil, que já confirmou dois casos. De acordo com o jornal La Nacion, o ministro da Saúde, Ginés González García, divulgará mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa ainda nessa tarde.

Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados na última segunda-feira (02), revelaram que os casos de COVID-19, como ficou conhecida a doença causada pelo coronavírus, estão em 88.948 em todo o mundo e o número de mortes, até o momento, é de 128. Ainda de acordo com a entidade, o risco da doença é classificado como “muito alto”.