Arábia Saudita intercepta novo míssil lançado no Iêmen

Riad, 31 mar (EFE).- A Defesa Aérea da Arábia Saudita interceptou neste sábado um novo míssil balístico lançado no Iêmen em direção à cidade de Yazan, no sudoeste do país, informou a rede de televisão estatal “Al Ikhbariya”.

A emissora não deu mais detalhes sobre o míssil, embora Riad costume acusar o Irã de proporcionar aos rebeldes houthis no Iêmen foguetes para atacar o país.

Uma fonte militar dos houthis, citada pela agência de notícias iemenita “Saba”, disse que seu grupo lançou o míssil de manhã em direção a um quartel da Guarda Nacional saudita na região de fronteira de Yazan e que o foguete causou mortes entre sauditas e danos materiais.

Este foi o nono míssil lançado pelos rebeldes houthis contra o reino wahhabista em uma semana.

A Arábia Saudita lidera desde 2015 a coalizão árabe que realiza ataques contra os houthis em apoio ao presidente do governo do presidente iemenita, Abdo Rabu Mansour Hadi, reconhecido internacionalmente.

Os ataques de rebeldes com uso de mísseis contra o território saudita se transformou em uma prática habitual nos últimos meses, mas na maioria dos casos não causou vítimas. EFE