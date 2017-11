Arábia Saudita intercepta míssil lançado por rebeldes do Iêmen

Riad – As Forças Armadas da Arábia Saudita interceptaram nesta quinta-feira um míssil balístico lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen contra a cidade de Khamis Mushait, no sul do país, sem o registro de danos.

As informações foram divulgadas pelo porta-voz da coalizão árabe que atua no Iêmen, coronel Turki al Maliki. Ele afirmou que o lançamento do míssil é uma prova do contrabando de armas para o Iêmen e representa uma violação do direito internacional.

Horas antes, os rebeldes houthis anunciaram o lançamento do míssil em comunicado divulgado pela agência “Saba”.

No último dia 4 de novembro, eles já tinham tentado atacar Riad, capital da Arábia Saudita, da mesma forma, mas o míssil foi igualmente interceptado.

A Arábia Saudita e a coalizão árabe acusaram o Irã de fornecer os mísseis balísticos para os houthis, algo negado por Teerã.

Por causa do lançamento, a aliança, que luta desde 2015 contra os houthis, impôs um bloqueio temporário aos aeroportos e portos do Iêmen, mas o suspendeu uma semana depois após pressão da ONU.