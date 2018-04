Arábia Saudita confirma conversas com EUA para envio de tropas à Síria

O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel al Yubeir, confirmou nesta terça-feira que seu país está em conversas com os Estados Unidos sobre um eventual envio de tropas árabes ao leste da Síria.

“Há conversas sobre os tipos de forças que podem ser estabelecidas no leste da Síria e de onde virão. Estas conversas seguem em andamento”, disse Al Yubeir em entrevista coletiva em Riad junto ao secretário-geral da ONU, António Guterres, de visita no país.

O diplomata destacou que a ideia “não é nova” já que Riad tinha oferecido antes ao governo do presidente americano anterior, Barack Obama, a possibilidade do envio de forças da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita, “mas os americanos não responderam e não tomamos uma decisão a respeito “.

Quanto ao financiamento saudita às tropas na Síria, Al Yubeir assegurou que seu país sempre “manteve uma parte da carga” econômica.

Além da Síria, Al Yubeir acrescentou que abordou com Guterres a situação na Líbia, no Iêmen e “as intervenções negativas” do Irã na região.

As declarações do titular de Exteriores saudita aconteceram depois que o jornal americano “The Wall Street Journal” revelou que o governo dos EUA quer estabelecer uma força árabe que substitua sua presença militar na Síria e ajude a estabilizar o nordeste do país.

O jornal, que cita fontes anônimas do governo do presidente Donald Trump, assegura que Washington está tentando que Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos forneçam bilhões de dólares para reconstruir o norte da Síria e enviem tropas a essa região.