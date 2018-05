Arábia Saudita anuncia apoio à decisão de Trump de deixar pacto com o Irã

A Arábia Saudita afirmou nesta terça-feira que apoia a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do acordo nuclear firmado com o Irã em 2015.

“O reino (saudita) reafirma seu apoio e dá boas-vindas à estratégia que foi anunciada pelo presidente dos EUA a respeito do Irã”, disse o governo através da agência estatal “SPA”.

Trump anunciou hoje que os EUA deixarão o acordo nuclear com o Irã e voltarão a impor sanções contra a República Islâmica, medidas que foram suspensas devido ao pacto, por considerar que há provas de que Teerã mentiu quando disse que seu programa atômico tinha fins pacíficos.