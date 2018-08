Aquarius atraca em Malta após cinco dias de espera no mar

Roma – A embarcação Aquarius chegou nesta quarta-feira ao porto de maltês de Valeta, onde os 141 imigrantes que foram resgatados na sexta-feira no Mediterrâneo desembarcarão, após cinco dias de espera para atracar no litoral europeu.

Segundo informações, o Aquarius entrou no porto de Valeta pouco depois das 14h local (9h, em Brasília).

O Governo de Malta autorizou na terça-feira o Aquarius para que atracasse no país e especificou que “servirá de base logística” para a recepção destas pessoas, que serão repartidas depois entre França, Alemanha, Luxemburgo, Portugal e Espanha.

Dos 141 imigrantes socorridos no mar, há duas mulheres grávidas e 73 menores de idade, deles dois menores de dois anos e 67 não acompanhados.

Estas pessoas procedem de países como Bangladesh, Camarões, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Senegal, Egito, Eritréia, Somália e Marrocos.

A MSF publicou hoje um comunicado no qual informava que o Governo de Malta tinha autorizado seu desembarque, embora advertia que a gestão da imigração “é responsabilidade de toda a União Europeia”.

Além disso, a MSF disse que acredita em seguir vendo “mais exemplos concretos de solidariedade europeia no futuro” e reiterou a sua preocupação “pela situação atual no Mediterrâneo e o futuro da ação humanitária no mar”.

O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, mantém a estratégia de não abrir os portos do país aos navios de ONGs com imigrantes a bordo e na terça-feira afirmou que a postura da Itália está permitindo que a União Europeia tome consciência da necessidade de tramitar de forma conjunta o fenômeno da imigração.