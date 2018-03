Aproximadamente 10 reféns são libertados de supermercado na França

Paris – Por volta de dez pessoas foram libertadas nesta sexta-feira no supermercado da rede “Système U” em Trèbes, no sul da França, após uma tomada de reféns em um suposto ato terrorista, informou à Agência Efe o porta-voz da companhia, Thierry Desouches.

As autoridades informaram à empresa sobre a libertação de aproximadamente dez reféns, enquanto um agente das forças da ordem permanece dentro do local junto com o sequestrador, assinalou Desouches.

“Estamos à espera das informações que vêm das autoridades, mas é importante que deixemos as forças de segurança trabalharem, porque a intervenção policial ainda não terminou”, acrescentou o porta-voz da rede de supermercados.

A mesma fonte explicou à Efe que o estabelecimento é uma loja de 2 mil metros quadrados na qual trabalham 50 pessoas, mas assinalou que não tem informações exatas sobre o número de funcionários que estavam no recinto na hora do ataque.