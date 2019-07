Aprovação de Trump sobe para 44% e bate recorde de olho na economia

São Paulo — A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu para 44% — a maior do mandato do presidente desde que ele chegou à Casa Branca, em 2016. O dado é de uma pesquisa divulgada neste domingo (7), feita pelo jornal The Washington Post e pela emissora norte-americana ABC.

O número apresenta um aumento em relação a aprovação de abril deste ano, quando 39% viam o governo Trump com bons olhos. O número de americanos que desaprova o governo caiu 1% de abril para julho, indo de 54% para 53%.

Mesmo em alta, 6 em cada 10 pessoas acreditam que Trump governa de maneira imprópria. Apesar disso, 1/5 dessas mesmas pessoas aprovam o trabalho que ele tem feito.

Um dos principais motivos para a alavancada de Trump, segundo a pesquisa, é a economia. 51% dos americanos afirmam aprovar a forma pela qual o republicano lidou com os problemas econômicos do país.

Pensando nos possíveis cenários para as eleições de 2020, somente o ex-vice-presidente democrata, Joe Biden, venceria o atual presidente dos EUA com uma margem maior e tem 53% das intenções de voto, enquanto o atual presidente, que busca uma reeleição, tem 43%. Com os demais oponentes, os números são próximos. Isso, de acordo com a análise do jornal norte-americano, mostra que Trump tem chances altas de se reeleger, mas a disputa será acirrada.

O gênero é um fator importante para que Trump seja ou não a escolha para o ano que vem. Entre as mulheres, o republicano tem de 38% a 42% de apoio no confronto com democratas. Já entre os homens, o apoio vai de 49% se a disputa for entre ele e Biden, 54% contra outros democratas e 57% se o candidato for socialista.

Para a realização da pesquisa, foram ouvidos 1.008 adultos de 28 de junho a 1 de julho, sendo que 65% foram ouvidos por telefone e 35% em telefones fixos. Os resultados têm uma margem de erros de 3.5 pontos, tanto para baixo quanto para cima.