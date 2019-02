Após confrontos, fronteira entre Brasil e Venezuela amanhece tranquila

Da redação, com agências

Pacaraima — A fronteira entre Brasil e Venezuela em Roraima amanheceu mais tranquila neste domingo (24) depois de confrontos ontem entre manifestantes venezuelanos e a Guarda Nacional Bolivariana (GNB).

O fluxo de imigrantes vindos da Venezuela voltou à divisa, apesar do fechamento da fronteira.

Venezuelanos vindos de Santa Elena do Uairen disseram que apesar do fechamento oficial da divisa, os próprios guardas da fronteira sugerem que eles atravessem para o Brasil pelas “trocas” — trilhas no mato ao lado da estrada.

Ainda há um efetivo da GNB guardando a aduana, mas já não em formação de coluna como havia neste sábado (23).

Ontem, dois caminhões cheios de ajuda humanitária foram incendiados, quando os militares venezuelanos bloquearam a passagem de uma caravana de quatro caminhões e jogaram bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

Guardas desertam

Na noite deste sábado (24), ao menos dois sargentos da guarda nacional Bolivariana desertaram em Pacaraima.

A informação é do segundo o coronel Georges Kanaam. Eles estavam envolvidos no conflito de ontem entre manifestantes e a GNB na fronteira.

Os dois se juntam aos pelo menos 60 membros da Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela e dois da polícia que já se desertaram em meio à tentativa de entrada da ajuda humanitária ao território venezuelano, confirmou Migração da Colômbia.