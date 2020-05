Após semanas de lockdown, Austrália inicia reabertura com cafés e cervejas

1. Primeiro dia de reabertura gradual da Austrália zoom_out_map 1 /9 (Shane Eecen/Getty Images) Primeiro dia de reabertura gradual da Austrália

Após mais de dois meses de isolamento social, que incluiu medidas de lockdown, diversos estados da Austrália amanheceram nesta sexta-feira, 15, com protocolos de relaxamento da quarentena, após redução por mais de 14 dias dos casos diários do novo coronavírus.

Na capital de Nova Gales do Sul (NSW), Sydney, cidade mais populosa do país, restaurantes, cafés e bares reabrem aos poucos, como registram veículos de imprensa internacional, como Reuters e New York Times. Os locais, no entanto, só podem permitir até dez usuários por vez. Alguns comportam até 1.000 pessoas.

A reabertura gradual dos estabelecimentos é uma tentativa do governo federal em retomar as atividades econômicas, um dia depois de o país registrar recorde de desemprego. Nesta quinta-feira, 14, a Austrália divulgou que em abril perdeu 594.000 postos de trabalho.

Com esse tombo, o primeiro-ministro, Scott Morrison, alertou que o pior ainda estaria por vir, se a economia não começasse a se reaquecer, reportou a Reuters. “Embora não haja muito o que comemorar com as difíceis circunstâncias que enfrentamos, e principalmente os números de desemprego de ontem, é um sinal bem-vindo de que estamos voltando”.

Já a retomada no Território do Norte é um momento importante para a população, já que o estado fica localizado em uma região australiana que registra temperaturas médias de 25ºC todo o ano e a vida social da população gira em torno do consumo de cerveja.

Ao Financial Times, um proprietário de bar que reabriu nesta sexta-feira, 15, disse que as pessoas viajam grandes distâncias para “comer algo, tomar algumas cervejas e conversar”.

Coronavírus na Austrália

Desde 22 de abril, a Austrália vinha registrando cerca de 20 novos casos confirmados do novo coronavírus por dia. No entanto, nesta sexta-feira, 15, o país registrou 31 novas infecções. São cerca de 7.000 casos da covid-19 e 98 mortes, bem abaixo dos níveis registrados em outras partes do mundo, como Europa e Américas.

A tímida reabertura de hoje faz parte de um plano do primeiro-ministro para retomada em três etapas, com bloqueios até junho. O governo tenta reviver uma economia nacional que experimentou mais de duas décadas de crescimento ininterrupto antes da pandemia. A maioria dos economistas agora está prevendo uma recessão.