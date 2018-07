Após mais de 300 mortes, OEA discute crise na Nicarágua

Após mais de 300 pessoas terem sido mortas por forças do governo de Daniel Ortega, na Nicarágua, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) realizará, nesta quarta-feira em sua sede em Washington, uma reunião extraordinária para discutir a crise que assola o país há três meses.

A reunião ocorre a pedido de sete países (Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos e Peru) em decorrência do endurecimento da repressão do governo nicaraguense contra os manifestantes que exigem a renúncia de Ortega.

Nesta terça-feira, policiais e paramilitares das forças do presidente lançaram uma ofensiva contra a cidade de Masaya, a 30 quilômetros da capital Manágua, considerada o grande bastião da resistência contra Ortega. O principal alvo das forças do governo é o bairro indígena de Monimbó, reduto principal dos manifestantes, que se protegeram com barricadas.

No fim de semana, uma operação do governo em Masaya e em cidades nos arredores deixaram ao menos 10 mortos, segundo a Associação Nicaraguense Pró-Direitos Humanos. Os protestos começaram no dia 18 de abril, quando estudantes se organizaram em manifestações contra uma reforma da Seguridade Social, o equivalente à Previdência Social no Brasil. A dura repressão por parte do governo causou revolta na população e mais manifestações começaram a aparecer em diversas cidades do país pedindo pela saída de Ortega.

Um dos principais líderes do sandinismo, o movimento que derrubou a ditadura no país, Ortega foi reeleito em 2016 pelo terceiro mandato consecutivo e já acumula 11 anos no poder. Antes disso, ele já havia sido presidente entre 1985 e 1990. Seu mandato atual termina em 2022.

Nesta semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos condenou os ataques contra estudantes, jornalistas e membros da igreja, e pediu a realização de eleições “antecipadas, livres, justas e transparentes” como solução para sair da crise.

Treze países latino-americanos, entre eles Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, México, Peru e Uruguai, também endureceram o discurso contra Ortega e emitiram, nesta segunda-feira, uma nota exigindo que “cessem imediatamente os atos de violência” e o “desmantelamento dos grupos militares”. Na nota, os países também pedem a realização de “eleições livres, justas e oportunas em um ambiente livre de medo, intimidações, ameaças ou violência”.

Em visita à Costa Rica, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou ser essencial que cesse “imediatamente” a violência e que a única solução possível é política, por meio do diálogo. “O número de mortos é totalmente inaceitável. É evidente que há um uso letal da força por entidades ligadas ao Estado, o que não é aceitável”, afirmou, nesta segunda-feira.

Soluções para a crise no país estão sendo testadas desde maio, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos chegou à Nicarágua para iniciar um diálogo nacional, a pedido da Conferência Episcopal do país. Evidentemente, não funcionou. Resta saber o que a OEA pode fazer.