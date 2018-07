Após forte tempestade, barco naufraga em lago e mata ao menos 11 nos EUA

Uma embarcação de turismo virou e naufragou nesta quinta-feira (19) durante uma tempestade em um lago do estado americano do Missouri, matando ao menos 11 pessoas – informaram autoridades locais, acrescentando que há crianças entre as vítimas.

O acidente deixou sete pessoas hospitalizadas e cinco desaparecidos no Table Rock Lake, revelou em entrevista coletiva o xerife do condado de Stone, Doug Rader.

Interrompidas à noite, as operações de resgate devem ser retomadas na sexta de manhã, com a participação de mergulhadores na busca dos desaparecidos.

Dois dos feridos se encontram em estado crítico, segundo a filial do Cox Medical Center, uma estrutura hospitalar instalada no Missouri.

Segundo Rader, ao menos 31 pessoas estavam no veículo, um anfíbio que tinha rodas para circular também pela terra.

A tempestade “chegou muito rápido”, disse por telefone à AFP Rick Kettels, proprietário do Lakeside Resort, um complexo hoteleiro às margens do lago.

“Vivi aqui a maior parte da minha vida e nunca tinha visto uma tempestade assim tão terrível”, declarou, acrescentando que o serviço meteorológico não alertou sobre sua iminência.

Kettels gravou um vídeo da margem antes de saber do naufrágio. Nas imagens, viam-se grandes ondas batendo no pier.

“Olhando a ondas, não acho que o barco tenha tido qualquer chance”, afirmou.

Ventos de 119 km/h

O Table Rock Lake é um lago artificial muito popular situado no sul do Missouri, na fronteira com o Arkansas.

Na região, foram registrados ventos de até 119 km/h que provocaram quedas de árvores e cortes de energia elétrica, informou Steve Lindenberg, meteorologista de Springfield, 72 km ao norte de Branson.

“Nossos corações estão cheios de pesar”, disse a cidade de Branson em um comunicado.

“Este é um momento desafiador para todos os envolvidos”, lamentou.

A sede da prefeitura de Branson foi aberta para atender às vítimas, seus familiares e sobreviventes, com a ajuda da Cruz Vermelha e de funcionários locais.

A Junta Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) disse que enviaria esta manhã uma equipe para investigar o incidente.

Branson é um popular destino de férias, conhecido por seus teatros e pela música country, que inclui uma atração da cantora Dolly Parton inspirada na Guerra Civil.

A companhia Ripley Entertainment, proprietária da embarcação, disse, por meio de sua porta-voz Suzanne Smagala-Potts, que fará “tudo o que puder para ajudar as famílias que se viram envolvidas, assim como as autoridades, enquanto continuarem os trabalhos de busca e resgate”.

O incidente no Missouri aconteceu em meio a uma tempestade que castigou boa parte do Meio-Oeste na quinta-feira, segundo os meteorologistas. Vários tornados se formaram no estado de Iowa, ao norte do Missouri, deixando feridos e causando danos materiais.