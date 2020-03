Após fala de Trump, americano toma produto com cloroquina e morre

Na semana passada, o presidente americano Donald Trump desafiou a orientação de especialistas ao divulgar evidências não comprovadas de que a cloroquina, um medicamento antimalárico, poderia curar a covid-19. Após o discurso de Trump, os estoques das farmácias de remédios feitos com os compostos cloroquina e hidroxicloroquina sumiram das prateleiras. Eles são usados por pessoas que tenham diagnóstico de artrite reumatoide e lúpus.

Após a fala do presidente americano, um casal do Arizona descobriu em meio aos seus produtos para animais de estimação uma versão não medicamentosa do fosfato de cloroquina, usada para limpar aquários. Acreditando que o produto químico vendido aos donos de animais de estimação, disponível on-line, era o mesmo que o medicamento antimalárico prescrito para humanos – mas não é – , o homem de 68 anos e sua esposa, de 61 anos, tentaram se automedicar misturando uma colher de chá do produto, de sabor amargo, com refrigerante, antes de engolir.

Em 30 minutos, os dois passaram mal e foram levados às pressas para um hospital na região de Phoenix, onde o homem morreu e a esposa permanece sob cuidados intensivos, divulgou o jornal The Intercept.

Após o ocorrido, a esposa do homem concedeu uma entrevista à NBC News e afirmou que a atitude do casal foi após assistir ao pronunciamento de Trump pela televisão onde ele falava sobre os benefícios potenciais da cloroquina.

Agora, ela alerta outras pessoas a ouvirem os profissionais de saúde para obter os melhores conselhos sobre o coronavírus. “Tenha cuidado e chame um médico”, disse. “Eu nunca vou superar essa dor no coração.”

Nesta segunda-feira,30, a Food and Drug Administration (FDA), agência que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos, autorizou o uso limitado em caráter de emergência da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratar o coronavírus casos de coronavírus no país. Com indícios de ser eficaz contra a covid-19, a droga ainda está em testes no país.

Em um comunicado divulgado em seu site, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos informa que, quando o uso emergencial de uma droga é apropriada, o FDA pode permitir o uso de emergência para facilitar o acesso a substâncias ainda não aprovadas para responder a ameças “químicas, biológicas, ameaças radiológicas e nucleares”.

O documento afirma que a FDA permitiu que “sejam distribuídos e prescritos pelos médicos para pacientes adolescentes e adultos hospitalizados com COVID-19, de maneira apropriada, quando um ensaio clínico não está disponível ou é viável”.

Os Estados Unidos registram mais de 140.000 casos do novo coronavírus e 2.489 mortes, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins.

