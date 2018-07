Após críticas, Trump reconhece que houve interferência russa em eleições

Washington- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticado por sua performance em uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que se expressou mal na entrevista coletiva em Helsinque e que pretendia dizer que não via razão de por que não foi a Rússia que interferiu nas eleições de 2016 nos EUA.

Trump, falando a repórteres no Salão Oval da Casa Branca, afirmou que tem plena confiança e apoio às agências de inteligência dos EUA e aceitou a conclusão de que a Rússia se intrometeu na eleição. No entanto, disse que as ações russas não tiveram impacto sobre o resultado da votação e que o governo trabalhará agressivamente para proteger as eleições parlamentares de novembro deste ano.