Após acordo com curdos, Síria envia tropas para fronteira com a Turquia

As forças do regime sírio se aproximavam nesta segunda-feira da fronteira com a Turquia, onde as tropas turcas e seus aliados sírios travam combates contra uma milícia curda.

As forças de Damasco, que exibem bandeiras sírias, se deslocaram na periferia de Tal Tamr, ao sul da cidade de fronteira de Ras al Aín, cenário de combates.

A agência oficial Sana confirmou a chegada de “unidades do exército árabe sírio” à localidade de Tal Tamr.

Tall Tamr fica a 30 km da fronteira com a Turquia, mas de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) algumas unidades das forças de Damasco se posicionaram a seis quilômetros da fronteira.

Correspondentes da AFP relataram que as tropas do governo foram recebidas com entusiasmo. A televisão estatal síria exibiu imagens das boas-vindas dos habitantes aos militares.

No domingo à noite os curdos sírios – que têm um regime semiautônomo de fato no nordeste da Síria – anunciaram um acordo com o governo de Damasco para o envio de tropas, que devem ajudar a região a enfrentar o ataque da Turquia.

Ancara e seus aliados sírios pretendem eliminar a milícia curdo-síria das Unidades de Proteção Popular (YPG), considerada uma organização “terrorista” pelo governo turco e abandonada por Washington, que já retirou mil soldados da região.